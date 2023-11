Confirmada morte de tatuadora alemã raptada pelo Hamas em festival de música

Tanques israelitas entram nos arredores da cidade de GazaCão português era mesmo o mais velho do mundo? Veterinários colocam dúvidas e Guinness decide investigarArmando Pereira já pagou caução de dez milhões de euros para deixar prisão domiciliáriaQuase mil queixas por ano por importunação sexual"É com grande pesar que comunicamos que foi confirmada a morte da alemã-israelita Shani Luk, de 23 anos.

Shani Louk estava no festival de música que o grupo militar islâmico invadiu e fez várias vítimas e reféns. Circula uma gravação na qual se pode ver a jovem deitada de barriga para baixo numa carrinha em Gaza, com vários combatentes do Hamas em seu redor. As imagens chocaram os internautas, muito devido ao facto de a jovem estar inanimada e com as pernas partidas.

A família de Shani reconheceu imediatamente a jovem pelas rastas e pelas tatuagens e fez um apelo nas redes sociais onde pedia ajuda para a poder localizar.com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza. Foi declarada guerra e as últimas três semanas de conflito provocaram a morte a milhares de pessoas de ambos os lados do conflito.Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors. headtopics.com

Associações presentes no protesto pedem a libertação de todos os palestinianos "que viveram sob ocupação durante 75 anos"."Estávamos a dançar e ouvimos os rockets": No recinto do festival atacado em Israel ainda repousam restos de fugas desesperadas

Tudo ficou para trás: calçado ensanguentado, bagagens mal desfeitas, tendas por montar, bolas de futebol. Nas estradas de acesso ao recinto onde o terror foi espalhado pelos terroristas do Hamas ainda cheira a queimado.À espera de corpos no cemitério militar de Ashdod headtopics.com

