Confiança dos consumidores e clima económico voltam a cair em outubro

Quer a confiança dos consumidores, quer o clima económico recuaram em outubro. A maioria dos empresários prevê uma estabilização no investimento no próximo ano, indica o INE

Entre o ‘pico’ do verão e o mês de outubro a confiança dos consumidores e o clima económico (que reflete o sentimento dos empresários) diminuíram, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o gabinete estatístico, o indicador de confiança dos consumidores caiu entre agosto e outubro, após ter atingido em julho máximos desde fevereiro de 2022. Por sua vez, o indicador de clima económico diminuiu entre julho e outubro, sendo que no último mês recuou “de forma ligeira”. headtopics.com

O INE detalha que os indicadores de confiança aumentaram no comércio, mas caíram na construção e obras públicas, nos serviços e na indústria transformadora. No caso da indústria transformadora, “o indicador de confiança diminuiu nos agrupamentos de bens de consumo e de bens intermédios, tendo aumentado no agrupamento de bens de investimento, invertendo a expressiva redução observada no mês anterior no subagrupamento de fabricação de veículos automóveis”.

O INE revela ainda que “o saldo das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda diminuiu em todos os setores inquiridos, de forma mais intensa na tndústria transformadora”. headtopics.com

Quanto ao investimento futuro, 55,1% das empresas prevê uma estabilização em 2024 face a 2023, enquanto 31,9% das empresas espera um aumento do investimento e 13% uma diminuição.Portugal teve o segundo melhor desempenho das contas públicas na zona euro no segundo trimestre

