Confiança dos consumidores cai em outubro após inversão em julho

Num comunicado hoje divulgado, o INE afirma que "o saldo das opiniões dos consumidores sobre a evolução passada dos preços aumentou significativamente em outubro, depois de ter diminuído nos cinco meses anteriores".

Em relação ao indicador de clima económico, o INE afirma que este diminuiu entre julho e outubro, de forma ligeira no último mês. Os indicadores de confiança diminuíram na Indústria Transformadora, na Construção e Obras Públicas e nos Serviços, tendo aumentado no Comércio.

Na Indústria Transformadora, o indicador de confiança diminuiu nos agrupamentos de Bens de Consumo e de Bens Intermédios, tendo aumentado no agrupamento de Bens de Investimento, invertendo a expressiva redução observada no mês anterior no subagrupamento de Fabricação de veículos automóveis. headtopics.com

O saldo das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda diminuiu em todos os setores inquiridos, de forma mais intensa na Indústria Transformadora. De acordo com a informação recolhida sobre a evolução do investimento no âmbito do inquérito qualitativo de conjuntura à indústria transformadora, o INE diz que 55,1% das empresas preveem que o investimento em 2024 irá estabilizar face a 2023, enquanto 31,9% das empresas preveem um aumento do investimento e 13,0% uma diminuição.

