Confederação de reformados e pensionistas acusa Governo de falta de vontade

A presidente da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (Murpi), Isabel Gomes, acusou esta sexta-feira o Governo de “falta de vontade” em subir as pensões num mínimo de 70 euros, afirmando que dinheiro não falta.

Os reformados, que esta sexta-feira marcham em protesto entre a praça do Saldanha e o Campo Pequeno, pedem um aumento de 7,5% para todas as pensões, num mínimo de 70 euros, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2024, no sentido de repor o poder de compra e a valorização das reformas e pensões.

O protesto desta sexta-feira, realizado em Lisboa e no Porto, é organizado pela Murpi – Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, uma iniciativa que encerra as comemorações do Dia do Idoso. headtopics.com

No caderno reivindicativo para o próximo ano, além do aumento de 70 euros das pensões, a Murpi reclama habitação digna, uma rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade, um Serviço Nacional de Saúde (SNS) público e gratuito, mais mobilidade, fruição cultural e desportiva e defesa e fortalecimento do movimento associativo.

“É uma luta justíssima. O que se está aqui a pedir é: quem trabalhou uma vida inteira, quem fez um esforço tremendo, quem ajudou este país a andar para a frente com o seu trabalho merece ter uma vida melhor, uma vida digna e para isso é preciso dar resposta a vários problemas”, realçou. headtopics.com

