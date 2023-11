Condutores reclamam da falta de pontos na carta de condução

Vários condutores queixam-se de que os pontos na carta não estão atualizados. Os responsáveis da plataforma eletrónica das contraordenações reconhecem que há problemas, mas garantem que são pontuais e que estão a ser resolvidos. Se quiser ver quantos pontos tem ao certo na carta de condução, poderá não o conseguir fazer. Alguns condutores estão a queixar-se da falta de pontos na carta quando consultam o Portal de Contraordenações. O sistema de carta por pontos entrou em vigor em 2016.

A cada condutor é atribuído um total de 12 pontos iniciais que podem ser descontados ou adicionados. Por exemplo, se conduzir há mais três anos sem cometer nenhuma infração são-lhe adicionados 3 pontos à carta de condução: ficaria então com 15, o número máximo. É no Portal de Contraordenações que pode ver o número total de pontos, mas parece que o sistema não tem estado atualizado. Alguns condutores reclamam da falta de pontos

