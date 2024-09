Condutor Proibido de Conduzir por 6 Meses por Acúmulo de Álcool e Recusa do Recurso

Mistério em Cacilhas: Natalie foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vistaDois utentes acamados deixados sem água em lar em Vila Nova de GaiaSeis deputados arguidos em meio ano de Parlamento

No recurso, o condutor alegou que "não se colocou propositadamente num estado de embriaguez" e que "não conduziria se soubesse que iria dar um valor tão elevado", mas não convenceu os juízes desembargadores, que, em acórdão de 19 de junho, consideraram a pena "adequada".

Condução Sob Efeito Do Álcool Penalidades Acórdão Judicial Recurso Negado

Condutor Proibido De Conduzir por 6 Meses e Meio Após Teste de Alcoolemia ElevadoUm condutor foi condenado a seis meses e meio de suspensão da carta de condução após ser apanhado com uma taxa de alcoolemia de 2,157 gr/l. Apesar do recurso alegando necessidade para o trabalho e cuidados familiares, os juízes consideraram a pena adequada.

Condutor apanhado com taxa crime de álcool proibido de conduzir durante seis meses e meioArguido recorreu da decisão, alegando precisar da carta de condução para o seu trabalho de vendedor e para dar apoio à “filha de tenra idade'.

