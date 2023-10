Condutor atropela ciclistas que participavam em marcha pela Palestina em Madrid

Enviar o artigo:Vídeo de festa de estudantes de Bragança gera polémicaOs cães da Kokua dão assistência com amorIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Condutor atropela ciclistas que participavam em marcha pela Palestina em MadridAutoridades tentam encontrar o suspeito, que está em fuga. Consulte Mais informação ⮕

Carro atropela ciclistas durante manifestação pela Palestina em MadridO motorista entregou-se &224; pol&237;cia alegando que foi agredido primeiro pelos participantes. Consulte Mais informação ⮕

Condutor embriagado com mais de 30 anos é absolvido pela lei da amnistiaJovem de 32 anos conduzia com 2,21 gramas de &225;lcool no sangue e despitou-se. Ju&237;za diz que a lei, que perdoava crimes de jovens entre os 16 e os 30 anos, "viola o direito &224; igualdade e &233; inconstitucional". Consulte Mais informação ⮕

Radar hiperativo. Condutor multado duas vezes num segundoO caso aconteceu em Benavente, no distrito de Santarém. Um condutor foi multado duas vezes por um radar, com a diferença de apenas um segundo. Consulte Mais informação ⮕

Israel destaca forças terrestres para operação contra alvos do HamasAcompanhe aqui as principais actualizações no conflito entre Israel e Palestina. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades chinesas resgatam mais de mil gatos vivos que seriam usados para consumoDepois de mortos, a carne dos animais seria vendia como porco, carneiro ou salsichas. Segundo os activistas que denunciaram o caso, cada gato vendido poderia custar seis euros. Consulte Mais informação ⮕