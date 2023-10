Condutor atropela ciclistas que participavam em marcha pela Palestina em Madrid

Mãe foge com bebé que estava ao abrigo da proteção de menores no Hospital de FaroColisão entre carro e camião faz um morto e um ferido em FátimaBruno Cabrerizio e Cristina Ferreira juntosMinistério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoAvançado do FC Porto eleito melhor jogador da semana pelos adeptos na ChampionsUm condutor de um carro atropelou vários ciclistas que...

As autoridades apressaram-se a responder ao alerta dado, pelas 22h30 locais (21h30 em Portugal), para prestar assistência às vítimas. Cinco pessoas ficaram com ferimentos leves e foram assistidas no local. Um ferido teve de ser transportado para o hospital.

Camionista que fugiu após atropelar mortalmente jovem de 19 anos em Famalicão entrega-se às autoridades A marcha, que se realiza mensalmente, na última quinta-feira de cada mês, para defender mais espaço público para as bicicletas. headtopics.com

Suspeito teria formação com armas de fogo e já teria referido a vontade em levar a cabo um ataque com armas.Desde o ano passado que a Rússia tinha estado a preparar Oleg Tsaryov para chefiar um governo em Kiev.Em causa estão os vários ataques com drones perpetrados por milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Carro atropela ciclistas durante manifestação pela Palestina em MadridO motorista entregou-se &224; pol&237;cia alegando que foi agredido primeiro pelos participantes. Consulte Mais informação ⮕

Condutor embriagado com mais de 30 anos é absolvido pela lei da amnistiaJovem de 32 anos conduzia com 2,21 gramas de &225;lcool no sangue e despitou-se. Ju&237;za diz que a lei, que perdoava crimes de jovens entre os 16 e os 30 anos, "viola o direito &224; igualdade e &233; inconstitucional". Consulte Mais informação ⮕

Radar hiperativo. Condutor multado duas vezes num segundoO caso aconteceu em Benavente, no distrito de Santarém. Um condutor foi multado duas vezes por um radar, com a diferença de apenas um segundo. Consulte Mais informação ⮕

Israel destaca forças terrestres para operação contra alvos do HamasAcompanhe aqui as principais actualizações no conflito entre Israel e Palestina. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades chinesas resgatam mais de mil gatos vivos que seriam usados para consumoDepois de mortos, a carne dos animais seria vendia como porco, carneiro ou salsichas. Segundo os activistas que denunciaram o caso, cada gato vendido poderia custar seis euros. Consulte Mais informação ⮕

Vigília pela Palestina junto ao Parlamento marcada por protestoA vigília organizada pelo Coletivo pela Libertação da Palestina, em frente à Assembleia da República, reuniu mais de duas centenas de pessoas. Consulte Mais informação ⮕