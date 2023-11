Condenado a pena suspensa por furto de fio elétrico em drogaria

Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na RússiaFC Porto vence em Vizela e fica em igualdade pontual com Benfica e SportingJovem de 22 anos detido por dar cabeçada no nariz do paiFOTO: Direitos Reservados

Um homem foi condenado, esta manhã de segunda-feira, pelo tribunal de Aveiro, a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses suspensa na sua execução, pelo furto de fio elétrico, em 2017, numa drogaria.

Neste mesmo julgamento, o arguido foi absolvido da acusação de um assalto violento, a uma idosa de 86 anos, 15 dias antes, também em Vagos. Segundo o Ministério Público, o arguido, de 32 anos, tinha entrado, durante a madrugada, na casa da vítima, por um buraco no telhado. headtopics.com

A mulher, de 86 anos, estaria deitada, no quarto, a dormir. Segundo a acusação pública, o homem tinha-se sentado em cima da mulher, para a manietar, e enrolou um fio elétrico em volta do pescoço até a vítima desmaiar.Segundo a família, a vítima foi encontrada, em pânico, com o fio enrolado à volta do pescoço e com nódoas negras pelo corpo.

O homem roubou um brinco, com uma libra em ouro, que a mulher tinha na orelha. Depois de revistar a casa, escapou com 10 euros e uma televisão. O arguido foi condenado pelo crime de furto qualificado. O homem foi absolvido dos crimes de roubo agravado e detenção de arma proibida.“Não tem parte da boca nem do nariz”, diz pai de bebé morta na barriga da mãeAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroAcusação por homicídio tentado diz que homem de 23 anos agiu por não se conformar com o final da relação. headtopics.com

