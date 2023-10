Condena a morte de civis palestinianos por Israel?

O debate sobre a condenação dos ataques do Hamas polarizou a sociedade portuguesa. Por um lado, vários elementos à esquerda do PS não condenaram inicialmente o Hamas após os massacres de dia 7 de outubro em Israel — e tiveram dificuldade em responder àse o “Hamas é uma organização terrorista”, em artigo publicado na edição passada.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Guerra Israel-Hamas: líderes europeus tentam consenso sobre 'pausas' para que ajuda humanitária chegue a GazaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: líderes tentam consenso sobre 'pausas' para que ajuda humanitária chegue a GazaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Jogador do Nice suspenso sete jogos após publicação sobre o conflito Israel-HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

O que disse Guterres sobre Israel e o Hamas e porque divide tanto as opiniões?Em causa est&227;o declara&231;&245;es feitas na abertura de uma reuni&227;o do Conselho de Seguran&231;a da ONU, em que afirmou que "&233; importante reconhecer que os ataques do Hamas n&227;o aconteceram num v&225;cuo", acrescentando que "o povo palestiniano tem sido submetido a 56 anos de ocupa&231;&227;o... Consulte Mais informação ⮕

Mergulhadores do Hamas causam alarme no Sul de IsraelDuas semanas após os ataques, terroristas continuam a tentar infiltrar-se em Israel. Consulte Mais informação ⮕

Conselho Europeu analisa o conflito entre Israel e o HamasOs líderes dos 27 da União Europeia vão estar reunidos a partir desta quinta-feira em Bruxelas para um Conselho Europeu marcado pelo conflito entre Israel e o Hamas, mas também pelas migrações e as questões de segurança. Consulte Mais informação ⮕