Concursos do Programa de Apoio a Projetos da DGArtes vão ter 13,350 milhões de euros

O Programa de Apoio a Projetos da Direção-Geral das Artes (DGArtes), a concretizar em 2024, vai dispor de 13,350 milhões de euros, disse hoje este organismo à agência Lusa

Os quatro concursos hoje anunciados dizem respeito às áreas da Criação e Edição, com 4,015ME, de Música e Ópera, com 3,370ME, das Artes Visuais, com 2,330ME, e da Programação, com 1,910ME, o que perfaz 11,625ME.Segundo a DGArtes, a dotação global do programa será de 13,350 milhões de euros (ME), mais 44% do que o ciclo anterior.

No passado dia 11, a DGArtes abriu as candidaturas ao apoio complementar ao programa Europa Criativa, no valor de 450 mil euros, no âmbito do Programa de Apoio a Projetos. A Declaração Anual da DGArtes previa a abertura, até ao fim deste mês, dos concursos do Programa de Apoios a Projetos a concretizar em 2024. headtopics.com

