Concurso 'A Água e o Mar para Mim' Une Arte, Sustentabilidade e Inclusão

Pedro Nuno Santos garante: “O PS não viabilizará nenhum orçamento que inclua as alterações ao IRS e IRC”Mulher morre em acidente no IC1 em Silves. Duas crianças entre os feridos

Um dos pilares deste concurso é a sua forte vertente inclusiva e humana, que convida instituições sem fins lucrativos que trabalham com pessoas idosas e pessoas com deficiência a participar ativamente na criação de obras de arte.

Através de ações como este concurso, a empresa procura educar e inspirar a comunidade a adotar comportamentos mais responsáveis e sustentáveis, promovendo a reciclagem, a reutilização de materiais e o cuidado com os recursos naturais.

Arte Sustentabilidade Inclusão Água Concurso

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A Água e o Mar Para Mim” em exposição no Mercado Municipal de FaroA iniciativa de Educação Ambiental da Águas do Algarve que sensibiliza todos os que com ela se cruzam estará em exposição até 30 de setembro no Mercado Municipal de Faro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Água, água e mais água: As imagens da tempestade tropical que está a atormentar as FilipinasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Ministério volta a reunir com sindicatos para discutir apoio a professores deslocadosNovo concurso procura resolver as falhas identificadas no concurso de vinculação extraordinário realizado pelo anterior executivo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Com o mar como cenário, uma viagem entre a Zambujeira do Mar e OdeceixePraias, experiências em aldeias piscatórias, trilhos junto à costa e um alojamento renascido das cinzas completam o roteiro, com paragem certa para provar peixe e marisco, ao longo do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, entre a Zambujeira do Mar e...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Com o mar como cenário, uma viagem entre a Zambujeira do Mar e OdeceixePraias, experiências em aldeias piscatórias, trilhos junto à costa e um alojamento renascido das cinzas completam um roteiro, com paragem certa para provar peixe e marisco, ao longo do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, entre a Zambujeira do Mar e Odeceixe.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

“Vinha atrás de mim, passei-lhe com o carro por cima”: Manuel foi propositadamente atropeladoSuspeito vai indiciado de um crime de homicídio qualificado.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »