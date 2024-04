Concerto com a Brigada Victor Jara e Assembleia Municipal Jovem para celebrar os 50 anos do 25 de Abril

Um concerto com a Brigada Victor Jara e uma Assembleia Municipal Jovem são algumas das propostas da Câmara de Coimbra para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, numa programação que terá vários momentos em setembro.

A Brigada Victor Jara, grupo que nasceu após a revolução em Coimbra, em 1975, vai atuar na Praça do Comércio a 25 de Abril, num concerto que contará ainda com a participação do Grupo Folclórico e Etnográfico de Arzila, que nasceu em 1974, e o Coletivo Tanto-Mar, que junta músicos portugueses e brasileiros a viver em Coimbra, anunciou hoje a Câmara Municipal, em conferência de imprensa. O concerto, intitulado “É Bonita a Festa”, terá início às 18:30, e irá contar com um momento em que os três grupos irão atuar em conjunto na Praça do Comércio

