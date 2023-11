'Complexidade' dispara salários de dirigentes da nova Agência acima dos das Polícias

para valores superiores aos dos chefes máximos do próprio SEF, da PJ, da GNR e da PSP que também herdaram competências e funcionários do SEF.tem como salário base 5.021,30 €, a que acresce mais 40% de"despesas de representação" 12 meses por ano, resultando no vencimento bruto total deOs vogais, por seu turno, auferem de vencimento base 4.017,04 €, mais os 40% das"despesas de representação", um total de 5.623,86 €.

O PSD aprofundou as críticas e classificou de"uma falta de respeito incompreensível" a criação de"uma entidade que soçobra dos despojos do SEF, entidade essa que assegura tão somente o alcance administrativo do SEF e atribuir aos seus dirigentes condições remuneratórias muito superiores do Diretor Nacional da PSP, do Comandante Geral da GNR ou do Diretor Nacional da PJ".

O deputado André Coelho Lima assinalava que estes"que vão ficar com a"parte de leão" do trabalho policial do SEF valem, aos olhos do Estado, menos que os dirigentes da nova estrutura (pelo menos em termos remuneratórios que é a expressão da valia que se atribui a um agente público)". headtopics.com

Também o PCP alertava que não havia"razão nenhuma para que esta função fosse desempenhada por uma entidade de natureza empresarial nem que os seus dirigentes" tivessem"um nível salarial diferente do que se aplica à generalidade dos dirigentes da Administração Pública", manifestando a sua a esse propósito".

SEF foi extinto às 00:00 de hoje e entra em funções agência das migraçõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

SEF extinto, entra em funções agência das migraçõesO Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi extinto, entrando em funções a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que sucede ao serviço na emissão de documentos para estrangeiros. Consulte Mais informação ⮕

SEF foi extinto à meia noite e entra em funções agência das migraçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Nova agência de migrações com quase 700 mil processos em mãos até final de 2024Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Nova agência de migrações com quase 700 mil processos em mãos até final de 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

SEF foi extinto e entra em funções agência das migraçõesO Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi extinto hoje às 00:00, entrando em funções a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que vai suceder a este serviço nas questões administrativas de emissão de documentos para estrangeiros. Consulte Mais informação ⮕