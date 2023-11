Companheira de Marco Costa 'escolhe' a SIC para apresentar novidade

Carolina Pinto, companheira de Marco Costa e mãe da sua primeira filha, vai estar no programa Júlia desta segunda-feira, na SIC. 'Carolina Pinto e Marco Costa foram pais no início deste ano e estão muito felizes, mas as novidades não ficam por aqui.

Com o apoio incondicional do noivo, Carolina vai estrear-se nos negócios e apresenta hoje, em primeira mão, no Júlia, a nova coleção de roupa', ouve-se num vídeo que foi partilhado, durante a manhã, na página de Instagram de Júlia Pinheiro. Segundo é possível verificar no site oficial da SIC, o início da transmissão está agendado para as 16:00 horas.

