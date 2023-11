Como se proteger dos enganos na fatura final do arranjo dos veículos

Se já ficou insatisfeito perante a conta de um arranjo na oficina, este artigo é para si. O segredo de proteção contra os enganos na fatura final do arranjo dos veículos é simples e pode poupar-lhe algumas dezenas ou centenas de euros. Conheça as dicas, neste espaço dedicado a responder às dúvidas dos consumidores. É provável que já lhe tenha acontecido receber a conta de um arranjo do seu carro e ficar surpreendido pelo elevado valor.

De boca em boca passa a desconfiança dos consumidores pelas oficinas de reparação automóvel, mas a verdade é que há formas de se proteger de potenciais enganos, já para não falar que as oficinas têm de respeitar um conjunto de regras legais. O segredo está no orçamento. Um orçamento escrito, detalhando o trabalho, peças e preços, não só lhe dá a noção do que vai gastar, - antes de ter efetivamente de pagar - como lhe dá oportunidade de questionar eventuais dúvidas ou comparar preços em diferentes oficinas





