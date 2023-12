Como poupar no imposto a pagar em 2024

O reembolso do IRS é, para muitos contribuintes, um valor extra que se junta ao orçamento familiar anual. Por isso, saber como aproveitar todas as deduções previstas pela lei fiscal é um benefício que não deve ser desperdiçado. A menos de 15 dias do final do ano, o Dinheiro Vivo quis ouvir os especialistas e perceber o que ainda pode ser feito para poupar no imposto a pagar em 2024.

Em primeiro lugar, é fundamental que os contribuintes não se esqueçam de incluir o seu número de contribuinte em todas as faturas ao longo ano. Sem este passo, não será possível usufruir de qualquer dedução, ou seja, que parte destas despesas sejam retiradas ao valor total considerado para tributação e que, portanto, permitam reduzir o imposto a pagar. Despesas como as de educação e formação, saúde, habitação, lares e outras de caráter geral, tais como luz, gás, água, vestuário, supermercado ou combustíveis são passíveis de poupança





