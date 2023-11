Como falamos connosco próprios e até que ponto esse discurso interno influencia a nossa vida

Há quem lhe chame voz interior ou discurso interno. Assim que se aprende a articular palavras e a dar nome às coisas, essa atividade mental que é feita de pensamentos e crenças, vai ganhando espaço no nosso psiquismo e estabelecemos uma relação com ela para a vida. O tema foi estudado pelo psicólogo suíço Jean Piaget, no século passado.

Sofrer de perturbações psicológicas, como ansiedade social e perturbação obsessivo-compulsiva, também parece refletir-se numa maior tendência para se entregar a este registo. Segundo o autor do estudo, Tom Brinthaupt, da Middle Tennessee State University, isso pode dever-se à tentativa de resolver, compreender ou dar sentido a experiências perturbadoras e contribuir para regular (ou lidar melhor) com emoções potencialmente avassaladoras.

Em suma, a confiança nas capacidades próprias nem sempre está calibrada e, por vezes, não ter a autoconfiança nos píncaros revela-se vantajoso, porque se tende a reforçar a vigilância e o empenho. Quando o discurso interno não é bom aliado

Então, sempre que a voz negativa entra em cena, a vida complica-se e os efeitos do crítico interno manifestam-se em desajustes vários nas esferas profissional, social e íntima.

Com duas décadas de prática clínica, o especialista identifica quatro tipos de diálogo interno que dificultam a vida e que podem ser transformados com acompanhamento profissional.Perde-se em projeções e fica preso aos incessantes “e se”.

