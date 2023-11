Como explicar a guerra entre Israel e Hamas às crianças

Evitar a discussão pode levar as crianças e adolescentes a buscar informações em fontes não confiáveis, aumentar o medo e privá-los do senso de segurança que os pais podem oferecer.

Neste contexto, eis algumas orientações para ajudar os pais a encontrar palavras adequadas para conversar sobre a guerra, independentemente da idade das crianças.Independentemente da idade do seu filho, é crucial começar por regular as suas próprias emoções. Em seguida, procure entender o que ele já sabe antes de iniciar explicações mais elaboradas.

Este ponto pode parecer contraditório com as menções anteriores, mas é importante destacar que os especialistas concordam que discutir a guerra com uma criança de 3 anos é desnecessário. Crianças em idade pré-escolar não devem ser expostas a imagens de guerra, pois o seu desenvolvimento ainda não lhes permite compreender plenamente essa experiência. headtopics.com

Mesmo quando dizemos a “coisa certa” enquanto pais, tanto as crianças como nós podemos enfrentar dificuldades ao compreender e lidar com as notícias. É importante lembrar que a cobertura extensa dos meios de comunicação pode ser prejudicial para a saúde mental dos adultos e ainda mais para as crianças.

Esteja atento a sinais tais como alterações nos padrões de sono, humor ou alimentação. Se esses sinais persistirem por duas semanas ou mais, é motivo de preocupação e um sinal de que deverá considerar procurar ajuda profissional para apoiar o seu filho neste momento delicado. headtopics.com

