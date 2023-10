Como era Lisboa há 100 anos? Nestas fotos há uma viagem entre o passado e o presente

E se fosse possível viajar 100 anos por Lisboa? Esse é o convite da fotógrafa Andreia Costa no livro. Em 60 fotografias, leva-nos numa viagem pelo tempo, onde é possível ver a evolução da cidade. As regras dessa viagem são simples: cada imagem corresponde a um local e combina fotografias históricas com outras actuais.

A ideia para o livro surgiu em conversa com o fotógrafo brasileiro Marcello Cavalcanti. O objectivo era refazer fotografias de vários pontos das cidades do Rio de Janeiro e de Lisboa com um intervalo de cerca de 100 anos. Do lado de Marcello Cavalcanti, tinha de se mostrar o passado e o presente do Rio de Janeiro. Do lado de Andreia Costa, a missão era mostrar o mesmo em Lisboa.

“A minha inspiração foi observar a evolução da cidade de Lisboa ao longo dos últimos 100 anos. Há muitos edifícios que são os mesmos, mas háAndreia Costa esteve a elaborar o livro desde Janeiro até início de Outubro deste ano. Para “regressar” ao passado e refazer fotografias históricas, começou por pesquisar em espólios de fotografia da Fundação Calouste Gulbenkian. headtopics.com

Depois, esteve a analisar quais eram as fotografias que poderiam ser refeitas. “A dificuldade foi encontrar os lugares correctos”, relembra. Escolhidas as imagens, Andreia Costa refê-las nos tais lugares correctos. No final, justapôs as suas fotografias e as outras tiradasO livro é composto por 60 imagens da cidade — em cada imagem estão partes da zona antiga e da actual de cada lugar. A acompanhar as fotografias, está uma descrição do local.

As diferenças entre o passado e o presente nas imagens observam-se na evolução do próprio espaço, como é o caso da Praça do Duque de Saldanha, onde se pode ver a fachada do antigo Cine-Teatro Monumental e o local como está disposto actualmente. As diferenças podem também estar nas próprias pessoas, como é o caso do Chiado. headtopics.com

