Como criar confiança entre os beligerantes em Israel e na Palestina?

Como criar um mínimo de confiança entre os beligerantes depois de tudo o que aconteceu em Israel e na Palestina? A confiança é o capital de todo o negociador. Se a negociação directa é impossível cabe aos mediadores, facilitadores e tomadores de dores alheias emprestar um crédito de confiança àqueles que desdenham da possibilidade de existir uma qualquer negociação. A tomada de reféns pelo Hamas foi feita com o propósito de provocar uma negociação.

Por mais odiosa que seja a origem deste trunfo negocial, a Administração Biden foi capaz de o utilizar para iniciar um processo negocial que se quer mais vasto. O primeiro episódio de libertação de reféns, posterior à visita de Biden a Israel, incluiu duas cidadãs dos EUA. A passagem ao nível seguinte – a troca de reféns por palestinianos que se encontram detidos em Israel – implica um investimento de confiança de parte a parte e que, ao mesmo tempo, obriga, nem que seja por curtos períodos, à redução das hostilidades, garantindo as condições mínimas de segurança para a troca.





