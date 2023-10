Como cresce a violência sobre judeus e palestinianos... em Portugal

Hoje é sexta-feira, 27 de outubro, e esta é a sua newsletter matinal dedicada ao melhor do Expresso semanário, já nas bancas.

Uma vez mais, o tema da guerra Israel-Hamas é o prato forte da atualidade e também do Expresso esta semana.40 anos de VIHDA. A morte perdeu Em outubro de 1983, um cabeleireiro expulso do Canadá foi o primeiro caso oficial de VIH em Portugal. O vírus já andaria por cá desde 1979. A história da sida é contada mais por médicos do que por infetados.

O filósofo e ativista político espanhol, hoje um mito da cultura não-binária, falou-nos da sua trincheira de combate contra as estruturas de poder que dominam as sociedades contemporâneas a propósito do seu filme de estreia. “Orlando — A Minha Biografia Política” está em exibição nas salas nacionaisUm dos maiores clubes do mundo prepara-se para a inauguração oficial daquele que é um dos estádios mais modernos do mundo. headtopics.com

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas...

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Como é que a agricultura sustentável pode ser a solução para a indústria da moda?De acordo com a Confederação da Indústria Britânica, a procura de algodão produzido através deste tipo de agricultura, que representou quase 20% do fornecimento global em 2020, está a aumentar. Consulte Mais informação ⮕

Surpreedente e ao sabor do mercado, Híbrido em Évora prepara menu especial de aniversário

"O Hamas não é terrorista, é uma organização patriótica que defende o seu povo e o seu território": Erdogan personifica revolta muçulmana

Erdogan oferece mediação, mas guerra no Médio Oriente deixa Turquia numa posição difícil

Interpretar os alertas do Irão: entre uma agenda anti-israelita "de longo prazo" e a disposição para "escalar"

Mais residências, part-times em cantinas, empréstimo de computadores: como estão as faculdades a apoiar os alunos