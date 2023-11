Como as alterações climáticas podem ter deixado um peixe português à beira da extinção

Uma das consequências deste ano de recordes verificou-se na ribeira do Torgal, que secou por completo este verão. Foi assim, totalmente seca, quase como se fosse um mero caminho rural, que um grupo de ambientalistas da associação Zero encontrou a ribeira no final deste verão.

Há vários anos que o ambientalista está ligado à conservação de animais como o escalo-do-mira — esta foi, aliás, uma das espécies incluída num programa de conservaçãoiniciado pela Quercus em 2008, quando muitos dos atuais dirigentes da Zero ainda faziam parte daquela organização.

A história deste pequeno peixe alentejano é também uma oportunidade para olhar para os mais recentes livros vermelhos editados em Portugal — as dramáticas listas de espécies ameaçadas de extinção no nosso país — e para compreender como os esforços de conservação têm sido eficazes na preservação de algumas espécies que chegaram a estar à beira da extinção definitiva.

Na secção de Política, a Mariana Lima Cunha e a Marina Ferreira foram procurar saber como está a relação entre o Climáximo e os partidos políticos que mais têm acenado com a bandeira ecologista. A conclusão é só uma. Partidos como o Livre, o PEV, o PAN e até o Bloco de Esquerda, que historicamente teve vários pontos de contacto com o Climáximo,.

