Comité da ONU condena “graves violações” dos direitos das crianças em Gaza

“Uma guerra que tem milhares de crianças mortas não tem um vencedor”, afirmou o mesmo Comité, citado pela agência francesa France-Presse (AFP). O Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, assassinando cerca de 1.400 pessoas, a maioria civis, de acordo com as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então.

O Governo liderado por Benjamin Netanyahu impôs também um cerco total ao território, com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

ECO_PT: Diretor da ONU demite-se em protesto contra operação em Gaza'É um caso exemplar de genocídio', afirma Craig Mokhiber, na sua carta de demissão, sobre situação em Gaza. Responsável critica impotência da ONU na luta contra o 'apartheid' israelita.

RTPNOTICIAS: ONU rejeita que elevado número de crianças mortas em Gaza seja 'dano colateral'O líder da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, rejeitou hoje que as quase 3.200 crianças mortas em Gaza pelos ataques israelitas sejam um 'dano colateral' e alertou para o 'nível de destruição sem precedentes' no enclave.

CMJORNAL: Tropas cercam Cidade de Gaza e salvam militar que tinha sido raptada pelo HamasMilitar capturada a 7 de outubro foi resgatada durante operação terrestre.

RENASCENCA: Ministério em Israel propõe transferir habitantes da Faixa de Gaza para o EgitoNum documento "conceptual", &233; proposta a desloca&231;&227;o for&231;ada dos palestinianos e a cria&231;&227;o de uma "&225;rea est&233;ril" no Egito para os separar da fronteira com Israel. Para os palestinianos, &233; uma repeti&231;&227;o inaceit&225;vel de um trauma passado.

SICNOTICIAS: 'Ataques israelitas contra milhares de inocentes em Gaza são injustificáveis', defende PutinSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

