Comissária europeia dos Transportes espera que Portugal implemente decisões já acordadas

A comissária europeia dos Transportes, Adina Valean, assegurou esta quarta-feira, em Bruxelas, que Portugal sempre foi sólido na abordagem pró-europeia, esperando que no novo ciclo político seja implementado o que já tinha sido decidido.

Adina Valean referiu que, ao longo do tempo, a União Europeia tem assistido a várias mudanças políticas nos seus Estados-membros e que ainda não falou com o novo executivo português para saber quais serão as suas prioridades, nomeadamente, em matéria de transportes. Contudo, vincou que Portugal “sempre foi um país muito sólido na sua abordagem pró-europeia”, independentemente do governo em funções, esperando que no próximo ciclo político sejam implementadas as decisões já acordadas sobre transportes e infraestruturas

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Comissária dos Transportes vai concorrer a eurodeputadaA romena Adina Vălean é o terceiro membro da Comissão Europeia a anunciar que vai concorrer a um lugar como eurodeputada. Comissários do Ambiente e do Comércio também são candidatos às eleições.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Grupo Ageas Portugal opera em Portugal desde 2005Desde 2005 que o Grupo Ageas Portugal opera em Portugal, desenvolvendo marcas comerciais como Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo, para ajudar os clientes a gerir e proteger-se contra riscos e imprevistos.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal mais otimista: Portugal cresce 2% em 2024Crescimento económico superior ao esperado em dezembro 'beneficia do aumento do investimento e das exportações e supera o projetado para a área do euro', diz Banco de Portugal.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Comissária europeia apela a que jovens votem em protesto, mas construtivoElisa Ferreira participou na 10.ª Cimeira das Regiões e dos Municípios. A meses das eleições, a comissária falou sobre os perigos da desinformação e sobre os poderes que querem 'desagregar a Europa'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Busway vence concurso de transportes públicos em CoimbraA subsidiária do grupo israelita Afifi venceu o concurso para os transportes públicos rodoviários da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Oferta será integrada num bilhete intermodal.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Autoridades negam abusos no aumento de preços nos transportes durante os Jogos Olímpicos Paris2024De acordo com a mesma responsável, 'se as pessoas que vierem de fora forem racionais e estiverem bem informadas não terão de comprar o trajeto individual'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »