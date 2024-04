Comissão Europeia recomendará abertura de procedimento por défice excessivo para vários países da União Europeia

O ministro Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, afirmou esta quarta-feira que a Comissão Europeia vai recomendar ao Conselho a abertura de um procedimento por défice excessivo para vários países da União Europeia.

A abertura do procedimento é certa devido à suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) introduzido após a pandemia e prolongado devido à crise energética, e com base no défice líquido registado pela Itália no ano passado, que atingiu 7,2% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo as primeiras estimativas do instituto nacional de estatística (Istat). Segundo Giorgetti, Itália, França e outros 10 países serão convidados a abrir o procedimento por défice excessivo

