Comissão Europeia prorroga regras de ajudas estatais até 2024

A Comissão Europeia decidiu prorrogar até junho de 2024 as regras mais flexíveis da União Europeia para ajudas estatais, de forma a permitir apoios públicos dos Estados-membros devido à crise energética.





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

PRR: Montenegro critica Comissão EuropeiaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Vice-presidente da Comissão Europeia na América Latina para acompanhar progresso nas relações com a CELACVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

PSD critica Comissão Europeia por ignorar erros do Governo na execução do PRRSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

PSD critica Comissão Europeia por ignorar erros do Governo na execução do PRRMontenegro considera que a Comissão Europeia “não tem sido suficientemente enfática a anotar o erro da estratégia que o Governo português segue”.

Fonte: Publico - 🏆 8. / 72,8 Consulte Mais informação »

PSD critica Comissão Europeia por ignorar erros do Governo na execução do PRRMontenegro defende que se impunha 'maior exigência' para com o executivo.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Montenegro diz que a Comissão Europeia devia ser mais exigente com o GovernoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »