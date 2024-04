Comissão Europeia lança ferramentas online para combater desinformação sobre a pandemia de covid-19

A Comissão Europeia publicou hoje ferramentas 'online' para permitir a verificação dos factos relacionados com a pandemia de covid-19 e, assim, combater a desinformação, dado o aumento das notícias falsas na União Europeia (UE) sobre questões como máscaras. Aquando do início da crise, a Comissão lançou um ‘site’ dedicado à resposta dada ao surto do novo coronavírus.

Hoje, lança uma secção para o combate à desinformação relacionada com a pandemia, fornecendo materiais para deteção de mitos e verificação de factos

