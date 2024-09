Comissão Europeia Aprova Regime de Auxílios Estatais de €1000 Milhões para Portugal

Regime proposto por Portugal , agora aprovado pela Comissão Europeia, consiste na atribuição de subvenções diretas a empresas que produzem equipamentos essenciais para a transição energética e ecológica, como baterias e painéis solares

baterias, painéis solares, turbinas eólicas, bombas de calor, eletrolisadores, e equipamentos de captura e armazenamento de carbono. De recordar que o Quadro Temporário de Crise e Transição, adotado em março de 2023, permite aos Estados-Membros implementar auxílios em setores estratégicos até ao final de 2025. Os apoios direcionam-se por exemplo, para soluções de energias renováveis e descarbonização de processos industriais.

