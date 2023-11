Comissão avalia entrada da caixa de previdência de advogados na Segurança Social

Em comunicado, na sequência de uma reunião na terça-feira da bastonária, Fernanda de Almeida Pinheiro, com a ministra da Justiça, a OA referiu que Catarina Sarmento e Castro comunicou a assinatura do despacho, em conjunto com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estando prevista a apresentação de um relatório até um ano após o início dos trabalhos.

A comissão vai contar com dois elementos da área do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, um da área da Justiça, um da CPAS, um da OA, um da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE) e outras figuras “de reconhecido mérito”.

Entre a possível integração no regime geral da Segurança Social ou a criação de um novo modelo de proteção social, a comissão vai analisar o impacto da eventual entrada da CPAS, a transição entre os diferentes regimes e os gastos associados, bem como um hipotético novo regime com maior proteção social, respeito por direitos adquiridos e a não presunção dos rendimentos para o cálculo das...

De acordo com a nota divulgada, a OA apresentou também uma proposta para rever a tabela de honorários de 2024 dos serviços prestados no apoio judiciário.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

:

EXPRESSO: Entrada da caixa de previdência de advogados na segurança social será avaliada em comissãoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Governo acusa direita de assustar portugueses com sustentabilidade da Segurança SocialA ministra do Trabalho, Solidariedade e Seguran&231;a Social diz que a direita segue a m&225;xima anarquista “n&227;o vos inquieteis, &233; a realidade que se engana”. Ana Mendes Godinho critica a direita quando diz que as pol&237;ticas sociais do governo criam depend&234;ncia.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Segurança Social com excedente de 3.886 ME até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Segurança Social com excedente de 3.886 ME até setembroA Segurança Social registou um excedente de 3.886,1 milhões de euros até setembro, um aumento de 988,3 milhões de euros face ao mesmo período de 2022, segundo os dados da execução orçamental, hoje divulgados.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Governo vai recorrer ao setor social para compensar quem não tem médico de famíliaMinistro da Sa&250;de lembra utentes que "ainda n&227;o t&234;m m&233;dicos de fam&237;lia" e anuncia que o Governo vai contratar ao setor social para garantir consultas de medicina geral e familiar.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Pensões a subir 6,2%, despesa a escalar e uma almofada que aguenta até 2070: os cenários do Governo para a Segurança SocialSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »