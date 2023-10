Comentários facciosos

"Bombardeamentos intensos": Enviado especial CM/CMTV ouve sirenes soar na cidade israelita de Ashkelon“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPresidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPOs cães da Kokua dão assistência com amorPJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaO antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade...

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Trump multado pela segunda vez por comentários fora do tribunalSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Juiz multa Trump pela segunda vez por comentários fora do tribunalEx-presidente teve multa de 10 mil dólares por ter feito comentários em violação de ordem de silêncio. Consulte Mais informação ⮕

Comentários de ex-CEO da Web Summit justificam 'medidas extraordinárias de segurança'As palavras de Paddy Cosgrave, ex-CEO da Web Summit, geraram controvérsia. Autoridades falam numa prova de fogo para a estrutura que resulta da extinção do SEF. Consulte Mais informação ⮕

Notícias: a novela preferida dos portuguesesE é nesse momento que, português que é português, opta pelos comentários na cmtv. Consulte Mais informação ⮕

Raków Częstochowa-Sporting com relato em direto na Rádio ObservadorDepois da derrota com a Atalanta, os leões tentam voltar a recuperar caminho na Liga Europa. Ouça o relato em direto com comentários de Francisco Sousa, João Castro e Pedro Henriques. Consulte Mais informação ⮕

The Streets de olhos encandeados pela ameaça de um novo diaThe Darker The Shadow The Brighter The Light marca o regresso de Mike Skinner aos The Streets. Uma noite que não é de festa, antes o som de uma tristeza, de uma desesperança que se entranha. Consulte Mais informação ⮕