Começou peditório anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro

O Peditório Nacional da LPCC decorre entre esta quarta-feira e domingo em locais públicos como áreas comerciais, igrejas, cemitérios, e também nas principais ruas e avenidas das cidades do país. A ação deverá envolver envolver cerca de 22 mil voluntários que estarão espalhados por todo o país devidamente identificados com um colete vermelho e com um cartão de identificação.

“Este peditório tem como objetivo principal a angariação de fundos para que a linha possa levar para a frente a sua missão de apoio ao doente oncológico, entre outras missões que temos”, disse uma dirigente nacional da LPCC.

A responsável destacou ainda a importância desta angariação de fundos numa altura em que aumentam os pedidos de apoio na sequência da crise social que o país atravessa devido à inflação, mas também porque estão a aparecer casos de doença detetados mais tardiamente devido à pandemia, período em que foram feitos “menos consultas e menos exames”.

Este ano, mais uma vez, Cristiano Ronaldo associa-se à iniciativa, apelando aos portugueses para que se juntem a esta causa porque “ninguém consegue fazer tudo sozinho”. As doenças oncológicas continuam a ser uma das principais causas de morbilidade, incapacidade e mortalidade no em Portugal, país onde há 60.000 novos diagnósticos a cada ano.

:

SOLONLINE: Peditório anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro está no terrenoNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca hoje em todo o paísVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Arranca peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro em todo o paísSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: VISÃO DO DIA: O dia da contra da contra da contrapropostaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Orquestra Metropolitana de Lisboa estreia duas obras para guitarra portuguesaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Concurso para direção da Cinemateca Portuguesa abre até final do ano com alteraçõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »