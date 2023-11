Começa hoje no Parlamento o debate na generalidade do OE2024

A votação na generalidade, da proposta do Orçamento de Estado para 2024 está prevista para terça-feira.

A votação na generalidade, da proposta do Orçamento de Estado para 2024 está prevista para terça-feira. O governante, quando se pronunciou sobre o Orçamento para o próximo ano, procurou atenuar o fator de incerteza associado à atual conjuntura internacional, defendendo que o seu principal objetivo é colocar Portugal num “porto de abrigo” face às atuais perturbações externas, não deixando de manter o crescimento (1,5%), o emprego em “níveis elevados” e reduzindo a dívida através de excedentes orçamentais.

Por outro lado, nos seus discursos, António Costa tem realçado "a atualização referencial de 5%" dos salários para a função pública", a subida das pensões em 6,2% a partir de janeiro, o reforço das prestações sociais e uma descida do IRS na ordem dos 1500 milhões de euros em 2024. headtopics.com

Para o presidente do PSD, Luís Montenegro, perante a proposta de Orçamento de Estado, este defende que “andamos aqui a ser enganados, o país está a ser enganado” sustentou o líder social-democrata, que já anunciou o voto contra na generalidade, alegando que “o reverso da medalha” da baixa do IRS e o conjunto de subidas previstas nas receitas IVA, dos impostos sobre os combustíveis (ISP) ou do Imposto Único de Circulação (IUC).

Já a IL, a primeira força política a anunciar o voto contra a proposta do Orçamento do Governo, desafiou o primeiro-ministro a recuar no IUC.

