Comboio a hidrogénio faz testes no Norte de Portugal

O comboio a hidrogénio que circula no Norte fará testes durante esta semana, adiantou esta quarta-feira à Lusa a Infraestruturas de Portugal, detalhando que o protótipo visa obter uma prestação idêntica a um veículo a gasóleo, mas sem emissões poluentes.

"No decorrer desta semana estão a ser realizados testes de circulação na Linha do Minho com um comboio movido a hidrogénio",os testes "são promovidos no âmbito do projeto europeu FCH2RAIL, que tem como objetivo o desenvolvimento de um veículo protótipo ferroviário movido a hidrogénio, com financiamento de fundos europeus através do programa H2020 – CLEANH2

