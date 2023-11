Combatendo o inimigo invisível: o estigma da saúde mental nos homens militares

Programas educacionais e de formação que desafiem mitos e estereótipos podem promover a compreensão e a empatia dentro da comunidade militar. A liderança militar deve priorizar a saúde mental, criando um ambiente que normalize as discussões sobre o bem-estar mental e forneça recursos acessíveis, confidenciais e eficazes.

PUBLICO: Lince-ibérico consolida presença na zona de Castelo Branco após 30 anos de ausênciaObservada a presença de vários indivíduos na Beira Baixa. Ambientalista teme que construção de IC31 ponha em causa modelo de desenvolvimento sustentável na região onde o lince está a expandir-se.

CMJORNAL: Médicos não abdicam dos 30% de aumentoEsta terça-feira, pelas 14h30, em Lisboa, ministro da Saúde e sindicatos voltam a discutir atualização da grelha salarial.

RTPPT: Vigília pelos mais de 30 jornalistas mortos em GazaCerca de 150 participantes na vigília seguram cartazes com o rosto do repórter Roshdi Sarraj, morto no conflito na Faixa Gaza, junto aos escritórios da cadeia televisiva ABC Melbourne, na Austrália.Sarraj tinha 31 anos, era um jornalista e cineasta palestiniano que colaborava com a ABC.

DINHEIRO_VIVO: Medina engrossa excedente orçamental em mais 30% até setembroSaldo positivo aumentou cerca de 30% em janeiro-setembro face a igual período de 2022, fixando-se agora nuns impressionantes 7.277 milhões de euros.

