Comandante israelita diz que tropas estão às portas da cidade de Gaza

Em declarações aos jornalistas junto à Faixa de Gaza, o comandante da 162.ª Divisão das Forças de Defesa de Israel (FDI), Itzik Cohen, sublinhou que foi o movimento islamita Hamas quem “escolheu esta guerra”.

“Foi o Hamas que escolheu esta guerra, não fomos nós”, afirmou Itzik Cohen, referindo que nos últimos dias as FDI alcançaram “grande parte das infraestruturas do Hamas, incluindo as suas instalações estratégicas e túneis subterrâneos”.

Este general reiterou a posição oficial das autoridades israelitas, que defenderam sempre que a operação militar contra o Hamas em Gaza “será uma missão longa” e que a contraofensiva “é uma guerra pela existência do Estado de Israel”.O Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, provocando a morte de mais de 1.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

