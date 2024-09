Comandante Abbas Nilforushan Morto em Ataque que vitimou Hassan Nasrallah

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente aAbbas Nilforushan, de 58 anos, também foi morto no mesmo ataque que vitimou Hassan Nasrallah.

O Departamento do Tesouro dos EUA tinha identificado Abbas Nilforushan como vice-comandante das operações na Guarda Revolucionária do Irão.

Ataque Irão Líbano Hassan Nasrallah Abbas Nilforushan

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



revistasabado / 🏆 19. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Hassan Nasrallah Presumidamente Morto em Ataque Israelita ao HezbollahAs Forças de Defesa Israelitas (IDF) afirmaram ter matado vários líderes do Hezbollah, incluindo Hassan Nasrallah, durante um ataque aéreo de cinco horas à sede do grupo no Líbano. O exército israelita afirmou que o ataque visou membros do Hezbollah envolvidos na coordenação de atividades terroristas contra cidadãos israelenses.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Hassan Nasrallah, Líder Histórico do Hezbollah, Potencialmente Morto em Ataque IsraelitaAs Forças de Defesa Israelitas (IDF) afirmaram ter realizado um ataque aéreo preciso na sede do Hezbollah no Líbano, resultando na morte de vários líderes, incluindo potencialmente Hassan Nasrallah. O ataque durou cerca de cinco horas e o exército israelita afirmou que os principais membros do Hezbollah estavam na sede durante o ataque, coordenando atividades terroristas contra Israel. Uma fonte próxima ao grupo armado confirmou a perda de contato com Nasrallah ontem à noite, mas o Hezbollah ainda não emitiu um comunicado oficial.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Ataque israelita à sede do Hezbollah: Hassan Nasrallah morto?As Forças de Defesa Israelitas (IDF) afirmam ter realizado um ataque aéreo preciso à sede do Hezbollah no Líbano, resultando na morte de vários líderes, incluindo o histórico Hassan Nasrallah. O exército israelita alegou que o ataque visava membros envolvidos em atividades terroristas contra Israel.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Líder histórico do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto em ataque israelitaO líder histórico do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morreu como resultado de um ataque das forças israelitas à sede do grupo no Líbano. O ataque, que durou cerca de cinco horas, também resultou na morte de vários outros líderes do Hezbollah, incluindo o comandante da Frente Sul, Ali Karki.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Líder histórico do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morre em ataque israelitaO líder histórico do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morreu na sequência de um ataque das forças israelitas à sede do grupo no Líbano. Israel afirma que vários líderes morreram no ataque, que durou cerca de cinco horas.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Hassan Nasrallah, Líder do Hezbollah, Morre em Ataque IsraelitaO líder histórico do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morreu no ataque das forças israelitas à sede do grupo no Líbano. O Hezbollah confirmou a morte de seu líder, e as Forças de Defesa Israelitias (IDF) afirmaram que vários líderes foram mortos no ataque de cinco horas.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »