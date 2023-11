Com os primeiros civis a deixarem Gaza, Israel voltou a atacar o campo de Jabalia

O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email paraAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

REVISTASABADO: Israel assume ter atacado campo de refugiados de JabaliaPelo menos 50 palestinianos morreram no ataque ao campo de refugiados. Outros 150 ficaram feridos.

PUBLICO: Israel: Bloco condena posição de Gomes Cravinho sobre ataque a campo de refugiados de JabaliaLíder parlamentar do Bloco critica ministro dos Negócios Estrangeiros por "nem uma palavra" dizer "sobre a responsabilidade de Israel no ataque" ao campo de refugiados de Jabalia.

PUBLICO: Bolívia corta relações diplomáticas com Israel devido aos ataques em GazaBolívia condena a "agressiva e desproporcional ofensiva militar israelita em Gaza, bem como a ameaça à paz e à segurança internacionais".

VISAO_PT: Israel: Encerrado único hospital em Gaza que trata doentes com cancro

SICNOTICIAS: Ataque israelita ao campo de refugiados de Jabalia condenado por vários países

RENASCENCA: ​Novo bombardeamento atinge campo de refugiados de JabaliaLocal j&225; tinha sido alvo de ataque pelas for&231;as israelitas no qual ter&227;o morrido cerca de 50 pessoas.

