Com a subida do salário mínimo as empresas vão pagar mais 100 euros por trabalhador

Com o aumento do salário mínimo - em janeiro passa dos atuais 760 euros para 820 euros - os patrões vão pagar mais mil euros anuais por cada colaborador que receba este ordenado.que as confederações patronais pedem ao Governo um desconto menor para a Segurança Social, mas o executivo não acedeu, uma vez que também entra em linha de conta a sustentabilidade da mesma.

E detalha, explicando que para cada aumento salarial deveria haver"um acréscimo do valor acrescentado da economia, que, neste caso, é medido pela produtividade do trabalho"."O salário mínimo é decretado, mas infelizmente o crescimento da economia não o é". E propõe que nos recibos de vencimento seja discriminado"todo o custo, para que as pessoas tenham a perceção do que recebem e daquilo que efetivamente ganham".

O que para Rafael Campos Pereira, vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, seria"importantíssimo para literacia das pessoas".

