Colocar avisos como os do tabaco na comida pode reduzir consumo de carne? Estudo diz que sim

Admitindo que "a carne é um produto alimentar popular" e que "tem sido difícil dissuadir as pessoas" deste consumo, os investigadores tentaram perceber se ase do consumo de bebidas açucaradas e de álcool também o seriam dentro do "domínio do consumo de carne".

Seleccionaram, então, 1001 adultos carnívoros (e residentes no Reino Unido, um país em que 72% da população se considera consumidora de carne) e dividiram-nos em quatro grupos.

De uma tabela, os participantes podiam escolher, por exemplo, entre hambúrgueres ou lasanhas de carne, peixe, vegetarianas ou veganas. Os rótulos de alerta de pandemia provaram ser os mais eficazes (10%) paraseguidos pelos avisos de saúde (8,8%), os avisos climáticos (7,4%).

"Em comparação com os rótulos de advertência ilustrados sobre clima e saúde, os rótulos de advertência sobre pandemia desencadearam uma excitação emocional negativa mais forte e foram considerados menos credíveis", aponta o estudo.

Os investigadores disseram, no entanto, que as diferenças não eram estatisticamente significativas e que os participantes consideraram os alertas climáticos os mais credíveis.

“Alcançar as emissões zero é uma prioridade para a nação e para o planeta”, disse Jack Hughes, um candidato a doutorado que liderou o estudo, ao.

