Colisão entre comboios na Índia faz pelo menos 13 mortos

Outubro termina com menos chuva e temperaturas sobem em algumas regiõesCão encontrado dentro de saco de farinha fechado num contentor do lixo no BombarralIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Distrito do Porto sob aviso amarelo devido à agitação marítima e fortes rajadas de ventoCircula&231;&227;o autom&243;vel e pedonal est&225; fechada na Avenida Dom Carlos I, junto ao forte de S&227;o Jo&227;o da Foz.

"Um verdadeiro sucesso". Padre Paulo Terroso aplaude Relatório de SínteseMembro da Comiss&227;o de Comunica&231;&227;o do S&237;nodo sublinha o facto do relat&243;rio de s&237;ntese da primeira sess&227;o da Assembleia-geral do S&237;nodo sobre a Sinodalidade ter sido aprovado por uma maioria qualificada.

Vários detidos após funeral da adolescente iraniana "agredida por não usar véu islâmico"A organiza&231;&227;o n&227;o governamental (ONG) de direitos humanos Hengaw confirmou a deten&231;&227;o de v&225;rias mulheres e de pelo menos dois familiares da jovem falecida.

Protestos em Moçambique. UE acompanha da perto rescaldo das eleiçõesUni&227;o Europeia diz-se preocupada com a situa&231;&227;o no pa&237;s e lamenta morte de dois manifestantes na sexta-feira.

