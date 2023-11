Coletivos lançam campanha de recolha de fundos contra despejos

Essa vizinha, Maria, “adiantou o dinheiro” para que a família – composta por um casal, Alcina e Carlos, e pelo pai de Alcina, José Manuel, com 89 anos e em cadeira de rodas — pudesse ficar num alojamento local “durante uma semana”.

Além da Maria, a família despejada contou com “a solidariedade de um outro vizinho, o ilustrador Nuno Saraiva, que acolheu na sua casa, durante o dia do despejo, o pai idoso em cadeira de rodas”, contam as associações.

“As soluções não são pensões, nem abrigos da proteção civil. As pensões são para os turistas e os abrigos de proteção civil para as catástrofes. Os despejos não podem vir primeiro na ordem das coisas”, sustentam.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

DINHEIRO_VIVO: Empresas com despedimentos coletivos aumentam 28% até setembroO número de trabalhadores a despedir totalizou 2.605, tendo sido efetivamente despedidos 2.438 até final de setembro, tendo os restantes 148 trabalhadores sido abrangidos por outras medidas (não especificadas) enquanto 19 viram o processo revogado.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Empresas com despedimentos coletivos aumentam 28%Em Lisboa e Vale do Tejo foram comunicados 142 despedimentos coletivos entre janeiro e setembro, enquanto enquanto no Norte do país registaram-se 97, no Centro 38, nove no Algarve e dois no Alentejo.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Empresas com despedimentos coletivos aumentam 28% até setembroAs empresas que comunicaram despedimentos coletivos entre janeiro e setembro aumentaram em 28% face ao mesmo período do ano passado, totalizando 288, segundo os dados mensais divulgados pela Direção-Geral do Emprego e das Relações Laborais (DGERT).

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Empresas com despedimentos coletivos aumentam 28% até setembroA Direção-Geral do Emprego e das Relações Laborais revelou que o número de empresas que comunicou despedimentos coletivos até setembro aumentou 28%, um total de 288 empresas.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Empresas com despedimentos coletivos aumentam 28% até setembroDados mensais foram divulgados pela Dire&231;&227;o-Geral do Emprego e das Rela&231;&245;es Laborais.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: De Cascais para o Chiado, a Be We tem uma nova lojaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »