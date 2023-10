Coletânea de BD lembra 'combate nobre e corajoso dos iranianos' pela liberdade

A banda desenhada coletiva"Mulher Vida Liberdade", que homenageia a jovem Mahsa Amini, assassinada em 2022 no Irão, e presta um"humilde contributo" aos iranianos, é editada este mês em Portugal."Mulher Vida Liberdade" é uma obra coletiva de BD que contextualiza e explica o movimento surgido no Irão após a morte de Mahasa Amini, em setembro de 2022 pelo regime iraniano, sendo coassinada por vários artistas do Irão e da Europa.

"Pelo primeiro aniversário da morte de Mahsa Amini, pelo combate nobre e corajoso do povo iraniano (...), partilhamos com o leitor este nosso humilde contributo pela liberdade que os iranianos tanto merecem", escreveu Marjane Satrapi nas primeiras páginas.

Nesta coletânea participam, entre outros, o cartoonista Mana Neyestani, que vive em Paris com o estatuto de refugiado político, a ilustradora iraniana Shabnam Adiban, o autor espanhol Paco Roca, os franceses Winshluss, Joann Sfar e Lewis Trondheim, a editora Alba Beccaria, o jornalista Jean-Pierre Perrin, o politólogo Farid Vahid e o historiador Abbas Milani. headtopics.com

As primeiras manifestações eclodiram nas localidades curdas do noroeste, em particular em Saghez, cidade natal de Amini, mas os protestos generalizaram-se a outras cidades. Além disso, cerca de 15 mil pessoas foram presas nas manifestações, duas mil das quais acusadas de vários delitos por participação nos protestos, e pelo menos seis foram condenadas à morte. Muitas mulheres cortaram o cabelo e andaram sem lenço em sinal de protesto.

A 19 de outubro passado, o Parlamento Europeu anunciou a atribuição do Prémio Sakharov 2023 a Mahsa Amini e ao movimento `Mulher, Vida, Liberdade` do Irão.

