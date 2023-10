Cofundadores da Web Summit querem que Paddy Cosgrave venda participação na empresa

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

David Kelly e Daire Hickey, que detêm o resto do capital social da empresa que detém a Web Summit, enviaram uma carta ao"board" da empresa a defender que se Cosgrave se mantiver como acionista tal pode colocar o futuro do negócio em risco, de acordo com fontes conhecedoras citadas pelaAtualmente, e segundo documentos regulatórios citados pela agência, Cosgrave detém 81% do capital da Manders Terrace, a empresa que controla a Web Summit.

Contactados pela Bloomberg, Cosgrave não respondeu até ao momento às questões colocadas. Já fonte oficial da Web Summit e os advogados que representam David Kelly e Daire Hickey não quiseram tecer comentários sobre o caso. headtopics.com

