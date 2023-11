Cofina é a única a cumprir o novo Contrato Coletivo de Trabalho

Cofina, dona do CM, é a única a cumprir o novo Contrato Coletivo de Trabalho. Impresa, dona da SIC, não fala e todos os outros dizem não estar abrangidos. O jornalista Fernando Joaquim Carneiro, ex-director da ‘Capital’ e da agência de noticiosa ANOP, faleceu ontem à noite em Lisboa, aos 73 anos, vítima de doença prolongada. Estado e Câmara de Lisboa não têm margem para avançar com rescisão do contrato da Web Summit, por estarem sujeitos ao pagamento de indemnizações altas.

CMJORNAL: Maioria dos grupos de media falha novo contrato coletivo dos jornalistasCofina, dona do CM, é a única a cumprir o novo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT). Impresa, dona da SIC, não fala e todos os outros dizem não estar abrangidos. Sindicato não vai recuar.

OBSERVADORPT: Astrobióloga Zita Martins vai presidir grupo de trabalho da ESA para exploração do Sistema SolarA astrobióloga Zita Martins vai presidir a partir de janeiro ao grupo de trabalho da Agência Espacial Europeia (ESA) para aconselhamento sobre ciência e exploração do Sistema Solar. Ela também fará parte do Comité Consultivo de Ciência Espacial da ESA e está envolvida em missões para observar atmosferas de planetas extrassolares e coletar informações sobre um cometa.

RENASCENCA: Livre propõe grupo de trabalho para reconhecer Palestina como EstadoPartido defende que o tema fa&231;a parte da agenda do Conselho Europeu e que uma solu&231;&227;o de dois estados s&243; poder&225; ser uma realidade com a press&227;o da comunidade internacional.

DNTWİT: Novo trabalho musical sem mensagem específicaO novo trabalho musical não possui uma mensagem específica, pois pode ser interpretado de diferentes maneiras por várias pessoas. O disco foi criado a partir de uma perspectiva poética e emocional, vindo de dentro para fora. A sonoridade do disco foi influenciada pela cidade de Paris, onde o artista passou cinco meses em uma residência artística.

