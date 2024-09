CNE de Moçambique sofre ataque cibernético

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoAs páginas oficiais da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique na Internet sofreram hoje um"ataque cibernético", confirmou aquele órgão, em comunicado, garantindo que reforçou a segurança.

O ataque confirmado pela CNE acontece a praticamente uma semana do fecho da campanha para as próximas eleições gerais.

Moçambique CNE Ataque Cibernético Eleições Segurança

