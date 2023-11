CMTV com o melhor outubro de sempre cresce 10%

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasJair Bolsonaro condenado à inelegibilidade pela segunda vezobteve um share médio diário de 5,4%, equivalente a 117700 espectadores a cada minuto do dia. O desempenho do canal corresponde a um crescimento de 10% em relação ao período homólogo do ano passado, ou seja, em comparação com o mês de outubro de 2022.

Em causa a recusa do canal em transmitir um direito de resposta, na sequência da série de reportagens ‘O Segredo dos Deuses’.A TVI está de luto. Rute Cruz, jornalista da estação e pivô do ‘Diário da Manhã’, faleceu ontem, aos 28 anos, vítima de doença oncológica.MARIA VIEIRA NÃO VAI VER HOMENAGEM DE HERMAN JOSÉ

Os primeiro dez minutos do programa ‘Herman SIC’, que amanhã à noite retoma as suas emissões semanais depois das férias, vai ser dedicado a Maria Vieira.Em novembro o CM visita Viana do Castelo e em dezembro o Porto.Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.

:

ECO_PT: Preços do gás caem mais de 10% para 47 euros por MWhPrevisões de um tempo ameno e reservas de gás nos 27 Estados-membros praticamente a 100% estão a pressionar os preços do gás na Europa.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Vento, chuva e agitação marítima: os efeitos da depressão Ciarán em 10 perguntas e respostasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Primeiro Jornal 10Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Mostra de Cinema Anti-racista volta ao Porto para 10.ª edição sobre colonialismoA 10.ª edição da Mostra Internacional de Cinema Anti-racista (MICAR) vai apresentar no Batalha -- Centro de Cinema, no Porto, de sexta-feira a domingo, uma série de filmes de entrada livre para refletir sobre o passado colonial.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 10ª edição da Mostra de Cinema Anti-racista leva o colonialismo ao PortoSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Faturação do grupo Stellantis cresce 10% nos primeiros nove meses do anoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »