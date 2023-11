Clara Ferreira Alves: 'Parar Israel é impossível, a máquina de guerra foi acionada'

A enviada da SIC e do Expresso ao Médio Oriente, a jornalista Clara Ferreira Alves, acredita que já estamos à beira de um colapso da situação humanitária em Gaza e reitera que"o antissemitismo vai crescer, os judeus europeus estão com muito medo, muitos querem voltar para Israel porque não se sentem seguros".

“O antissemitismo vai crescer. Os judeus europeus estão com muito medo, muitos querem voltar para Israel porque não se sentem seguros nem no Reino Unido, nem em França. É evidente que o colapso de Gaza vai ter consequências para os palestinianos, para os judeus no mundo, para Israel e para os nossos países europeus”, afirmou a enviada da SIC e do Expresso ao Médio Oriente.

