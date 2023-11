Clara Ferreira Alves: “O governo de Israel não vai negociar a libertação dos reféns”

A guerra prossegue com grande violência em Gaza e os EUA disseram a Israel que é preciso proteger os civis. As famílias dos reféns estão também a pressionar o governo de Netanyahu a negociar, seguindo a proposta do Hamas “todos por todos”, visando a troca de 239 reféns por seis mil palestinianos presos em Israel

A guerra prossegue com grande violência em Gaza e os EUA disseram a Israel que é preciso proteger os civis. As famílias dos reféns estão também a pressionar o governo de Netanyahu a negociar, seguindo a proposta do Hamas “todos por todos”, visando a troca de 239 reféns por seis mil palestinianos presos em Israel. No Expresso da Manhã, Clara Ferreira Alves não vê o primeiro-ministro do país com vontade de negociar.

