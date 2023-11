Cláudio Ramos retrata-se após acusar concorrente do 'Big Brother' de ser 'burro'

No programa “Dois às 10” da manhã desta segunda-feira, dia 6, Cláudio Ramos recordou Hélder, antigo concorrente do “Big Brother 2020”, acusando-o de ser “burro”. Depois da polémica, o apresentador da TVI decidiu retratar-se, através de um story publicado na sua página de Instagram. “Atenção! Pode ter ficado algum mal entendido no ar no programa de hoje. Eu explico”, começa por escrever.

Na mesma partilha, Cláudio Ramos assume que concordou com a expulsão de Hélder, no BB2020, mas ressalva: “Embora eu tenha tido zero interferência nas decisões soberanas do Big Brother”. “E quando digo ‘burro. Energúmeno’ óbvio que não é o Hélder, mas sim qualquer pessoa que – com a idade e o contexto do Hélder – não saiba o impacto da saudação Nazi pode ter num programa como este e que ache que a homossexualidade pode ser olhada de lado”, refere. O apresentador conclui, sublinhando: “Foram estas as situações comentadas na altura. Era este o contexto! Não mais que este”

:

